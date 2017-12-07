В Калининграде автомобиль сбил женщину на инвалидной коляске

В среду, 6 декабря, в Калининграде под колёса машины попала 28-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



ДТП случилось в 20:50 на бульваре Л. Шевцовой в районе магазина "Виктория". Автомобиль Mazda, за рулём которого сидел 56-летний водитель, сбил 28-летнюю женщину. Она переезжала дорогу на инвалидной коляске с соблюдением правил дорожного движения.



Как сообщил Клопс.Ru источник в экстренных службах города, пострадавшую доставили в больницу с переломом стопы.