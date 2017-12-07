За сутки в Калининградской области произошло два пожара в жилых домах

В среду, 6 декабря, пожарные-спасатели потушили два пожара в жилых домах Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Первое сообщение о пожаре в Центр управления в кризисных ситуациях поступило в 5:22. В посёлке Жданки Неманского ГО загорелась кровля кирпичного дома по всей площади. Пострадавших нет. Участие в ликвидации пожара принимали 12 человек и три единиц техники.

В 15:16 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на бульваре Краковского в Гурьевске. От огня пострадали три квартиры. Пострадавших нет. "Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчёты пожарно-спасательных частей ПСЧ-1 и ПСЧ-20 в составе десяти человек и двух единиц техники", — отметили в ведомстве.