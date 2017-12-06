Калининградская АЗС намерена взыскать 300 тысяч с клиентки, сломавшей бензоколонку

В Полесском районном суде находится иск о взыскании материального ущерба с женщины, повредившей топливную колонку на автозаправочной станции. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Инцидент произошёл в июне 2017 года. На АЗС "Калининграднефтепродукт" в Полесске водитель начала движение, не вытащив топливозаправочный пистолет из горловины бензобака. В результате была повреждена топливораздаточная колонка. Ущерб составил 692 331 рубль. Руководство компании обратилось в страховую компанию женщины.

"Поскольку максимально установленная законом для данного случая страховая сумма составляет 400 000 рублей, истец обратился в суд с требованием о взыскании с виновницы инцидента оставшейся суммы причинённого ущерба", — пояснили в пресс-службе Калининградского областного суда.

Таким образом, организация просит взыскать с автомобилистки 292 331 рубль, а также расходы по уплате государственной пошлины.