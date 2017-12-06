+9 °C
днем
+4 °C
ночью
06 декабря 2017 г. 17:47
66 182 пользователей
за 24 часа на сайте
59.14 +0.39
Курс ММВБ на 06 декабря 2017, 17:00
69.78 +0.33
Курс ММВБ на 06 декабря 2017, 17:00
16.54 +0.03
Курс ЦБ на 07 декабря 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Происшествия

В Светлогорске пешехода ударило открывшейся у автобуса дверцей багажника

14:33
  1352
Во вторник, 5 декабря, в Светлогорске пострадал пешеход. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
 
ДТП случилось в 12:00 на улице Штрауса. У туристического автобуса во время движения открылась дверца багажного отсека. Она ударила пешехода, который в это время шёл по тротуару.
 
По словам очевидцев, мужчина находился в сознании, но не мог самостоятельно подняться. Вероятно, у него была травма шеи. На место происшествия прибыли медики. Они увезли 29-летнего пострадавшего в больницу.
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops

Главные темы дня

Без штрафстоянок на взморье и по повышенному тарифу: как будут работать калининградские эвакуаторы в 2018 году
16:34
  1019
Без штрафстоянок на взморье и по повышенному тарифу: как будут работать калининградские эвакуаторы в 2018 году
Калининградская АЗС намерена взыскать 300 тысяч с клиентки, сломавшей бензоколонку
Фото горячей новости
15:52
  2482
Глава Минздрава назвала единственное показание для лечения за рубежом за счёт бюджета
Фото горячей новости
14:58
  2659
В Калининграде художник расписывает опоры Эстакадного моста с понтонного плота
Фото горячей новости
13:33
  2976
Полиция Литвы задержала россиянина, снимавшего в банкоматах Вильнюса и Риги деньги с помощью поддельных карт (видео)
Фото горячей новости
12:06
  2441

Лента новостей

Картинка
В Калининградской области решили содержать бездомных собак на бюджетные деньги
17:37
  149
Картинка
Полиция Лондона готова оказать России помощь в организации ЧМ-2018
17:33
  201
Картинка
Калининградскому приюту, где живут 320 бездомных собак, нужен миллион на починку крыши
17:05
  425
Картинка
Метеоролог рассказал, какой будет зима в Калининградской области
17:00
  2354

Авторские колонки

Фото автора
Лана Миронова
журналист
Девять с половиной недель: история жёсткого эксперимента без налёта эротики
  3760
Фото автора
Мария Кравцова
журналист
Догнать и причинить добро: как мы пытались спасти человека, живущего в палатке
  14813
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагруппа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo