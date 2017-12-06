В Гурьевске мужчина поджёг съёмную квартиру и свой автомобиль

Полицейские застали с поличным поджигателя квартиры и автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сообщение о возгорании квартиры и машины на одной из улиц Гурьевска поступило из пожарной части. Огонь полностью уничтожил жилое помещение и повредил автомобиль Volkswagen Passat. Прибывшие на место происшествия полицейские застали поджигателя с поличным.

Подозреваемым оказался 61-летний житель области, ранее судимый за незаконный оборот оружия. С помощью горючей жидкости злоумышленник сначала поджёг арендованную квартиру, а затем и свой автомобиль.

В настоящее время подозреваемого поместили в специализированное медицинское учреждение. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога"). Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, однако в данном случае могут быть принудительные меры медицинского характера.