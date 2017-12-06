Лжеремонтник продал за границей автомобиль калининградки стоимостью более полумиллиона рублей

Полицейские задержали лжеремонтника по подозрению в продаже чужого автомобиля стоимостью 550 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

43-летняя женщина отдала свой автомобиль Honda малознакомому мужчине, который обещал отремонтировать её машину с хорошей скидкой в одной из стран ближнего зарубежья. В итоге он больше месяца якобы чинил машину, ссылаясь на сложность работ.

Как выяснили сотрудники полиции, мужчина уже через неделю продал автомобиль, взяв с покупателя предоплату в 100 000 рублей. Он пообещал в ближайшее время привезти хозяйку иномарки для переоформления соответствующих документов. Автомобиль Honda стоимостью 550 000 рублей мужчина согласился продать за 250 000 рублей.

Задержанным оказался 38-летний калининградец, ранее не имевший судимостей. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.