За сутки в Калининграде трое человек получили травмы в результате падения с высоты

С 5 по 6 декабря в Калининграде в результате падения с высоты получили травмы трое человек. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах города.

Первый инцидент произошёл в 12:00 на ул. Булгакова. Там на строительной площадке с высоты двух метров упал рабочий. 43-летнего мужчину увезли в больницу с сотрясением головного мозга и ушибами всего тела.

Через 10 минут на ул. Семипалатинской около школы №26, также на стройке, пострадал рабочий. 26-летний мужчина упал со второго этажа. По сообщению очевидцев, у него была сильно разбита голова, мужчина был без сознания. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой и ушибами грудной клетки.

Вечером, в 20:30, на ул. Дзержинского из окна второго этажа выпала 39-летняя женщина. Она была в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшую доставили в больницу. У неё черепно-мозговая травма, а также перелом обоих предплечий и поясничного отдела.