СК начал проверку по сообщению об инфекции в детском саду Янтарного

Следователями регионального СК России проводится доследственная проверка по сообщению СМИ о приостановлении работы детского сада в посёлке Янтарном из-за кишечной инфекции. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области организовано проведение доследственной проверки, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — пояснили в ведомстве.