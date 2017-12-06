Калининградец пытался провезти через польско-российскую границу угнанный во Франции мотоцикл

Калининградец пытался провезти через границу угнанный мотоцикл марки Triumph стоимостью 10 000 злотых. Об этом сообщает Польский культурный центр со ссылкой на пресс-службу Варминско-Мазурского пограничного отдела.

Во вторник, 5 декабря, на погранпереход в Гроново на фургоне приехал 48-летний гражданин России. На прицепе автомобиля находились два мотоцикла, а в микроавтобусе — ещё один.

Пограничники проверили документы, и оказалось, что мотоцикл марки Triumph находится в розыске как утерянный на территории Франции. В августе этот же мужчина также вёз три мотоцикла, и один из них фигурировал в базах данных как утерянный на территории Великобритании.

Пограничники передали дело в полицию Бранёво. Также у мужчины изъяли угнанный мотоцикл.