28-летняя жительница Светлогорска организовала в своей квартире наркопритон

Полицейские ликвидировали наркопритон, который организовала в своей квартире жительница Светлогорска. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

О его существовании сотрудники полиции узнали, задержав 28-летнюю женщину по подозрению в незаконном сбыте дезоморфина. По оперативным данным, она систематически предоставляла свою квартиру наркозависимым людям для употребления запрещённых веществ. Хозяйка жилища соблюдала тщательные меры конспирации. Жалоб на неё от соседей в правоохранительные органы не поступало.

Как установили сотрудники полиции, посетителями притона были жители не только Светлогорска, но и соседнего Пионерского. С места происшествия следственно-оперативная группа изъяла шприцы, бутылки и флаконы с различными жидкостями, предназначавшимися, по предварительным данным, для производства дезоморфина.

В отношении подозреваемой возбудили уже два уголовных дела по ст. 228.1 УК РФ ("Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере") и ст. 232 УК РФ ("Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). Максимальное наказание по этим статьям — лишение свободы на срок до 15 лет.