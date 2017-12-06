В ДТП на Московском проспекте, где сбили мальчика, пострадала также и десятилетняя девочка

В ДТП на Московском проспекте, где сбили девятилетнего мальчика, получила травмы также и девочка. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах города.

Обоих детей, которые вместе переходили дорогу по пешеходному переходу, доставили в травмпункт Детской областной больницы. У девятилетнего мальчика перелом левой голени и сотрясение головного мозга. У десятилетней девочки ушибы ног и также сотрясение головного мозга.