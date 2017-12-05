Житель Калининградской области задолжал сыну более 1,5 млн рублей алиментов

Полицейские привлекли к ответственности жителя Калининградской области за уклонение от уплаты более 1,5 млн рублей на содержание сына. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



40-летний житель Гвардейского района уклонялся от уплаты средств на содержание своего сына с июня 2005 года, тогда его ребёнку исполнилось два года. Спустя 12 лет сумма долга возросла до 1,5 млн рублей, а сыну исполнилось 15 лет.



Полицейские и приставы неоднократно предупреждали отца, не желавшего устроиться на работу и платить алименты после развода, о юридических последствиях такого поведения. Однако безработный мужчина продолжал игнорировать требования закона.



Против мужчины возбудили уголовное дело по ст. 157 УК РФ ("Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей"). Санкция включает год исправительных и обязательных работ, а также лишение свободы на аналогичный срок.