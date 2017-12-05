В Большом Исаково сгорел микроавтобус (обновлено)

Во вторник, 5 декабря, в посёлке Большое Исаково полностью сгорел микроавтобус "Газель". Об этом Клопс.Ru сообщил очевидец.

Возгорание произошло в районе улиц Мелиоративная и Советская. Огонь полностью уничтожил автомобиль.

Как сообщили Клопс.Ru в пресс-слузжбе ГУ МЧС по Калининградской области, на место прибыл один пожарный расчёт. Пострадавших нет.



Обновлено от 16:50

Как пояснили Клопс.Ru в пресс-службе регионального УМВД, микроавтобус загорелся на ходу. Водитель успел выбежать из автомобиля. По предварительным данным, машина загорелась из-за технической неисправности, накануне хозяин микроавтобуса ремонтировал генератор. Назначена пожарно-техническая экспертиза для установления точной причины возгорания.