Администратор карусели "Вальс" в ЦПКиО, на которой пострадали мужчина с ребёнком, заплатит 50 тысяч рублей штрафа

Администратор карусели "Вальс" в ЦПКиО, где пострадали мужчина с ребёнком, заплатит 50 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Суд установил, что администратор не организовал проведение инструктажа и допустил к управлению аттракционом стороннее лицо. Мужчина попытался самостоятельно устранить дефекты, указанные в акте оценки техсостояния в июне 2016 года, хотя не обладал необходимыми навыками и квалификацией. "Мало того, с целью материальной выгоды мужчина работу неисправного аттракциона не остановил и не прекратил, чем поставил под угрозу жизнь и здоровье посетителей парка", — говорится в сообщении.

По результатам предварительного расследования мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья населения"). С учётом того, что он раскаялся и полностью возместил моральный и материальный вред, суд вынес постановление об освобождении мужчины от уголовной ответственности с назначением ему судебного штрафа в размере 50 тысяч рублей. Оно ещё не вступило в законную силу.