На Московском проспекте автомобиль сбил мальчика (обновлено)

Во вторник, 5 декабря, на Московском проспекте сбили ребёнка. Об этом Клопс.Ru сообщил очевидец.



Авария произошла около 14:20 на перекрёстке с ул. Грига. Мальчик шёл из школы вместе с девочкой. На пешеходном переходе на них наехал синий автомобиль Renault. Девочку машина сильно не задела, а мальчик от удара отлетел в сторону.



"Я услышала крики детей. Увидела, что мальчик лежит на дороге. Для пешеходов горел зелёный. Машина стояла за переходом. Ребёнок сильно кричал, у него, скорее всего, сломана нога", — рассказала свидетель ДТП Марина.



По словам очевидца, мальчик учится в третьем классе. Его доставили в Детскую областную больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

Обновлено от 16:10



Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, предварительно установлено, что девятилетний мальчик и десятилетняя девочка переходили дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Мужчина, управлявший автомобилем Renault, ехал по главной дороге на запрещающий сигнал. На переходе машина сбила детей. Их госпитализировали. В настоящий момент инспекторы ГИБДД проводят проверку по факту ДТП, устанавливая все причины и обстоятельства произошедшего.