Главного криминалиста МВД заподозрили в хищении 80 млн при закупках оборудования

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту хищений в размере 80 млн рублей при закупках оборудования для МВД. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Речь идёт о трёх эпизодах хищения бюджетных денег в особо крупном размере при закупке в МВД РФ криминалистического оборудования. Оно предназначалось для региональных экспертных подразделений. Дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

"К уголовной ответственности привлекаются начальник экспертно-криминалистического центра МВД России Пётр Гришин и его заместитель Олег Мазур, которые, по версии следствия, обеспечили заключение государственных контрактов по завышенной более чем на 80 млн рублей стоимости с подконтрольными их знакомому компаниями", — говорится в сообщении ведомства.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что в служебных кабинетах и по местам проживания Гришина и Мазура проводятся обыски. "Дополнительно сообщаем, что ранее генерал-лейтенант полиции Пётр Гришин подал рапорт об освобождении от занимаемой должности", — отметила она.