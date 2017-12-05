Три секунды спасут жизнь: Рома Зверь призвал калининградцев пристёгиваться ремнями безопасности (видео)

Рок-музыкант Рома Зверь обратился к калининградцам с просьбой соблюдать ПДД и пристёгиваться ремнями безопасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Музыкант снялся в ролике, который записали сотрудники Госавтоинспекции Светлогорского района совместно с пресс-службой регионального УМВД после концерта 2 декабря. Он присоединился к социальной интернет-кампании "Пристегнись, Россия!".



"Пристегнуться совсем не сложно, это займёт две-три секунды. Но это маленькое действие, вполне возможно, спасёт жизнь вам и вашим близким", — отметил солист группы "Звери".

Также в ролике снялись остальные участники группы. Музыканты напомнили калининградцам о необходимости использовать ремни безопасности даже на пассажирских сиденьях в микроавтобусе.

Для участия в социальной интернет-кампании "Пристегнись, Россия!" необходимо сделать фотографии или записать видео в автомобиле с использованием ремней безопасности или детских удерживающих устройств под девизом "Я пристегнулся, пристегнись и ты!". Разместить свои ролики или фото необходимо в социальных сетях с хештегом #ПристегнисьРоссия. Акция продлится до конца года.

Видео: пресс-служба регионального УМВД