На погранпереходе в Гроново установили рентген-сканер

На пункте пропуска Мамоново — Гроново установили досмотровый рентгеновский комплекс. Об этом сообщает Польский культурный центр

Движущийся по рельсам рентген просвечивает сталь на несколько сантиметров и сканирует весь автомобиль. Он предназначен в первую очередь для обнаружения контрабанды в автомобилях и различных элементах их конструкций. Сканер был установлен в специальном ангаре, что позволит его использование, несмотря на погодные условия.

Устройство и сопутствующая ему инфраструктура стоили около пяти миллионов злотых. В следующем году рентген-сканер должны установить на переходе в Голдапе.