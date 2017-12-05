ГИБДД разыскивает водителя, сбившего утром 13-летнюю девочку на ул. Невского

Госавтоинспекция Калининграда разыскивает водителя, сбившего 13-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Во вторник утром, 5 декабря, в ГИБДД поступила информация о том, что около 8:00 на ул. Невского возле БФУ на нерегулируемом пешеходном переходе под колёса автомобиля попала 13-летняя девочка.

После ДТП водитель неустановленного автомобиля, предположительно тёмного цвета, посадил ребёнка в машину и довёз до школы. Не уведомив полицию и родителей девочки о произошедшем, автомобилист скрылся. В настоящее время пострадавшая находится в больнице.

Всех, кто стал очевидцем происшествия или располагает информацией о личности водителя и местонахождении его автомобиля, Госавтоинспекция просит сообщить по телефонам: 8 (4012) 552-526 (группа розыска), 552-512 (дежурная часть).