За сутки в Калининградской области сбили двоих пенсионеров, нарушивших ПДД

В Калининградской области за сутки под колёса автомобилей попали два пожилых пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Первое ДТП случилось в 8:30 на улице Сибирякова. 27-летний водитель Audi сбил 77-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП пенсионерку увезли в больницу.

Ещё одна авария произошла в Гурьевском районе. В 15:35 на автодороге Калининград — Мамоново под колёса автомобиля Volkswagen попал 74-летний пешеход. Он также пересекал дорогу не по пешеходному переходу. В результате ДТП 74-летнего пешехода госпитализировали.