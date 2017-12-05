На Светлогорской трассе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие (обновлено)

Во вторник, 5 декабря, на Светлогорской трассе столкнулись два автомобиля. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах города.

Как пояснили Клопс.Ru в пресс-службе регионального УМВД, авария произошла на 10-м км трассы Калининград — Романово. По предварительным данным, женщина — водитель автомобиля Renault ехала в сторону посёлка Переславское. Она начала обгонять впередиидущую машину. При совершении манёвра иномарка зацепила едущий в попутном направлении автомобиль. От удара Renault вылетела на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с BMW. Оба автомобиля вылетели в кювет.

Травмы получила женщина — водитель Renault. От госпитализации она отказалась.

ДТП случилось в 9:10 около посёлка Переславское. От удара одна из иномарок вылетела в кювет. На помощь вызвали спасателей, так как один человек оказался зажат в машине. Но до их приезда очевидцы смогли достать его самостоятельно. Пока сообщается о двух пострадавших. Подробности ДТП уточняются.