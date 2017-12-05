В Калининграде мужчина угрожал отрезать голову 80-летнему тестю

В Калининграде участковые полиции задержали мужчину, угрожавшего пожилому родственнику. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, инцидент произошёл в квартире на ул. Карла Маркса. 60-летний зять взял кухонный нож и угрожал отрезать пенсионеру голову. 80-летний мужчина испугался за свою жизнь, убежал из квартиры и обратился за помощью к участковым полиции.

Подозреваемого задержали. В ходе разбирательств установили, что конфликт между мужчинами, проживающими в одной квартире, длится на протяжении нескольких лет. Его причина — недовольство пенсионера образом жизни зятя, который не работает и злоупотребляет спиртными напитками.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством"). Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.