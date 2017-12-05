В Калининграде погибла пенсионерка, упавшая с балкона дома на ул. Леонова

В понедельник, 4 декабря, на ул. Леонова с балкона пятого этажа упала пенсионерка. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах города.



Инцидент произошёл в 16:30 в жилом доме на ул. Леонова. Как рассказал Клопс.Ru очевидец происшествия, пожилая женщина стояла на балконе пятого этажа. Сначала она выкидывала вниз вещи, а потом спрыгнула сама.

"Я работал напротив этого дома. Просто повернул голову в окно и увидел, как бабушка выбрасывает вещи с балкона. Потом она неожиданно перелезла через него и спрыгнула", — пояснил очевидец.

Женщина упала на газон. Мужчина вызвал скорую помощь. От полученных травм 75-летняя пенсионерка скончалась на месте.