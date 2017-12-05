В Балтийске мужчина вымогал деньги у незнакомца, угрожая опубликовать интимное видео

В Балтийском городском суде на рассмотрении находится уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в вымогательстве денег. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

По версии следствия, 21 апреля 2017 года на тротуаре возле одной из гостиниц в Балтийске мужчина нашёл мобильный телефон незнакомца. Посмотрев содержимое гаджета, он обнаружил видеофайлы, содержащие сведения о личной жизни хозяина телефона.

Мужчина стал вымогать деньги у незнакомца, угрожая опубликовать видео в интернете.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой распространения сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего"). Уголовное дело передали в суд.