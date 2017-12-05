Платные услуги магов и колдунов хотят приравнять к преступлениям

В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за платные магические услуги. Об этом сообщает "Лайф"

Член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов внесёт на рассмотрение нижней палаты законопроект, приравнивающий платные магические услуги к мошенничеству и вымогательству. По его мнению, колдуны и маги пользуются критическим состоянием людей, выманивая из них деньги.

"Надо, чтобы как секты мы прикрыли в своё время, так же поступить и вот с этими лицами, которые как поодиночке, так и группами, пользуясь критическим состоянием людей, выманивают из них деньги", — рассказал депутат.

Предполагаемый законопроект внесёт поправки в статьи 159 ("Мошенничество"), 163 ("Вымогательство") и 210 ("Организация преступного сообщества") УК РФ.