"Приводил в порядок и стрелял ради адреналина": у калининградца изъяли арсенал оружия времён ВОВ (видео)

В Калининграде полицейские изъяли из подпольной мастерской арсенал оружия времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Подпольную мастерскую и различное оружие сотрудники полиции отдела №3 обнаружили в квартире 56-летнего жителя Калининграда. Там хранились отечественный револьвер системы Нагана, бельгийский пистолет "Браунинг М1922", германский карабин "Маузер К98К" и пистолет-пулемёт. Помимо них, полицейские изъяли 96 патронов к нему. Всё оружие было тщательно отреставрировано.

Ранее судимый мужчина сознался в содеянном. Он пояснил, что собирал оружие на местах былых сражений, приводил его в боевое состояние и стрелял из него в безлюдных местах ради развлечения. Эти показания подтвердила и криминалистическая экспертиза, согласно заключению которой револьвер, пистолет, карабин и боеприпасы признаны пригодными для производства выстрела.

"Выезжал за город, в лесополосу, в городе же не будешь стрелять. Стрелял ради адреналина, это болезнь", — пояснил задержанный.

Дознаватели полиции возбудили против калининградца уголовное дело по ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"). Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет со штрафом до 80 тысяч рублей. Расследование продолжается.