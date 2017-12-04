В Куршском заливе спасли капитана и пассажира парусной яхты
В воскресенье, 3 декабря, спасли капитана и пассажира парусной яхты, дрейфовавшей в Куршском заливе. Об этом сообщает "Система 112 Калининград"
на сайте в "ВКонтакте".
ЧП случилось в 13:48. За помощью в службу спасения обратился капитан швертбота. Он сообщил, что ему и его товарищу требуется помощь. У яхты отвалилась верхняя часть паруса, и она дрейфует в Куршском заливе между посёлком Лесное и Зеленоградском. Мужчина опасался наступления темноты, так как передвигаться, по его словам, будет опасно и судно может перевернуться.
Как пояснили Клопс.Ru в пресс-службе регионального управления МЧС, в 14:07 поступил вызов, что в двух километрах от берега в посёлке Лесное потерял ход швертбот, на борту которого находились два человека. На место выдвинулся поисково-спасательный отряд Зеленоградска в составе пяти человек на катере "Зодиак". В 16:05 судно обнаружили и на буксире доставили в посёлок Лесное. Медицинская помощь никому не понадобилась.