В Куршском заливе спасли капитана и пассажира парусной яхты

В воскресенье, 3 декабря, спасли капитана и пассажира парусной яхты, дрейфовавшей в Куршском заливе. Об этом сообщает "Система 112 Калининград" на сайте в "ВКонтакте".

ЧП случилось в 13:48. За помощью в службу спасения обратился капитан швертбота. Он сообщил, что ему и его товарищу требуется помощь. У яхты отвалилась верхняя часть паруса, и она дрейфует в Куршском заливе между посёлком Лесное и Зеленоградском. Мужчина опасался наступления темноты, так как передвигаться, по его словам, будет опасно и судно может перевернуться.