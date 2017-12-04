На ул. Машиностроительной спасатели освободили бездомную собаку, застрявшую в решётке

В субботу, 2 декабря, в Калининграде на улице Машиностроительной спасатели достали застрявшего пса. Об этом сообщает "Система 112 Калининград"

По сообщению жильцов дома, которые обратились в службу спасения, в одной из решёток, закрывающих вход в подвал, головой и передними лапами застряла бездомная собака. Она сильно скулила, лаяла и не могла выбраться. На место вызвали спасателей. Спустя некоторое время пса освободили.