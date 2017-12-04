На подъезде к Куршской косе автомобиль упал в кювет с водой

В воскресенье вечером, 3 декабря, в Зеленоградске легковой автомобиль упал в кювет с водой. Об этом сообщает "Система 112 Калининград" на сайте "ВКонтакте".

ДТП случилось за 200 метров до шлагбаума на Куршскую косу. Со слов очевидца, который позвонил в службу спасения, машина упал в кювет с водой. В ней находился мужчина, он был в сознании, но не мог открыть дверь и выбраться. Автомобиль больше чем наполовину погрузился в воду, а салон стремительно заполнялся водой. На вызов прибыли сотрудники поисково-спасательного подразделения.