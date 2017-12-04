СК: подозреваемый в сексуальных домогательствах по отношению к двум мальчикам почти полгода насиловал их

В Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, с мая 2017 года по 18 ноября 2017 года 38-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире, неоднократно совершал в отношении двух 11-летних сыновей сожительницы насильственные действия сексуального характера.

2 декабря 2017 года следственными органами регионального СУ СК РФ против подозреваемого возбудили уголовное дело ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении двоих малолетних"). Следствием направлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.

"Следователями проведён осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружены и изъяты вещи и предметы, с целью исследования которых назначены судебные биологические экспертизы. Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — пояснили в ведомстве.