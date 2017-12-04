За минувшие выходные из Калининградской области выдворили 13 иностранцев

За выходные калининградские приставы выдворили за пределы РФ 13 граждан Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба региональной ФССП.

Иностранцы, прибывая на территорию РФ, получали временное разрешение на работу, но по истечении его срока действия к себе на родину не возвращались, тем самым уклоняясь от добровольного выезда за пределы страны. Суд признал их виновными в совершении административных правонарушений.

До пункта пропуска в аэропорту Храброво нарушителей сопроводили судебные приставы. Они передали их представителям пограничной службы ФСБ России. В течение пяти лет въезд в Россию для них будет закрыт.

В настоящее время в Центре временного содержания иностранных граждан в Гвардейске находятся иностранные граждане из Армении, Эстонии, Украины, Грузии, Азербайджана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Литвы. Всего 39 человек, в отношении которых судебными приставами готовятся документы для принудительного выдворения их за пределы РФ.

"С начала 2017 года калининградскими приставами на основании постановлений судов препровождены до пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации и переданы сотрудникам пограничной службы ФСБ России 524 иностранных гражданина", — пояснили в пресс-службе ведомства.