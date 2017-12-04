В Калининграде на гендиректора рыбоконсервного завода завели уголовное дело за невыплату денег рабочим

В Калининграде генеральный директор компании по производству рыбоконсервной продукции подозревается в невыплате заработной платы работникам. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Против генерального директора компании, занимающейся производством рыбных консервов, возбуждено уголовное дело. 58-летний коммерсант подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ ("Частичная невыплата свыше трёх месяцев заработной платы").

Мужчина с 1 июня 2016 года по настоящее время частично не выдавал зарплату двум обработчикам рыбы и приёмосдатчику готовой продукции. Деньги для погашения задолженности у предпринимателя были. Всего он не заплатил трём сотрудникам свыше 130 500 рублей.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.