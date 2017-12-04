В сгоревшем доме Гурьевского района нашли тело мужчины

При пожаре в Гурьевском районе погиб человек. Об этом Клопс.Ru сообщили в региональном СУ СК РФ.

Одноэтажный дом загорелся в 20:30 на ул. Багратионовской в посёлке Новое Лесное. Пожарных вызвала местная жительница, которая заметила дым. При тушении огня сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины. На место выехал следователь СКР по Калининградской области. Погибшим оказался 59-летний местный житель. Телесных повреждений, не связанных с пожаром, на его теле не обнаружили. Для установления точной причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу.