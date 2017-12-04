Источник: В Нестерове задержали мужчину, подозреваемого в сексуальных действиях в отношении сыновей сожительницы

В Нестерове задержали мужчину, подозреваемого в сексуальных действиях в отношении малолетних. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных органах.

По сообщению источника, мужчина был судим за убийство. За время, проведённое в тюрьме, он познакомился с женщиной. После того как мужчина вышел из мест лишения свободы, он стал жить вместе со своей новой подругой, с которой проживали двое несовершеннолетних сыновей. Мужчину заподозрили в сексуальном домогательстве к детям. Сотрудники правоохранительных органов его задержали.

В региональном СУ СК РФ обещали прокомментировать ситуацию позднее.