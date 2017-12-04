Из-за сильного снегопада в аэропортах Москвы задержали и отменили 49 рейсов
В понедельник, 4 декабря, в трёх московских аэропортах отменили пять рейсов, ещё 44 — задерживаются. Об этом сообщается на сайте сервиса "Яндекс.Расписания"
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В аэропорту Домодедово, по данным сервиса, задерживается 22 рейса, четыре отменили. В Шереметьево задерживаются 20 рейсов. В аэропорту Внуково задержано два рейса, один отменён. Данных о задержанных и отменённых рейсах в подмосковном аэропорту Жуковский не поступало.
Компания "Аэрофлот" задержала вечерний рейс SU 1007 в Калининград. По расписанию он должен был вылететь в 21:00. Пока его отправление перенесено на 23:15.
В Москву циклон с Балкан принёс сильный снегопад. Синоптики сообщают, что за сутки в столице выпадет больше 15% месячной нормы осадков. Временами снег будет сменяться ледяным дождём, передаёт "Россия 24"
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