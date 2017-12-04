Из-за сильного снегопада в аэропортах Москвы задержали и отменили 49 рейсов

В понедельник, 4 декабря, в трёх московских аэропортах отменили пять рейсов, ещё 44 — задерживаются. Об этом сообщается на сайте сервиса "Яндекс.Расписания"

В аэропорту Домодедово, по данным сервиса, задерживается 22 рейса, четыре отменили. В Шереметьево задерживаются 20 рейсов. В аэропорту Внуково задержано два рейса, один отменён. Данных о задержанных и отменённых рейсах в подмосковном аэропорту Жуковский не поступало.

Компания "Аэрофлот" задержала вечерний рейс SU 1007 в Калининград. По расписанию он должен был вылететь в 21:00. Пока его отправление перенесено на 23:15.