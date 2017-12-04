Друзья девушки, сбитой на Московском проспекте, ищут свидетелей

В Калининграде друзья 22-летней девушки, сбитой на Московском проспекте 20 ноября, ищут свидетелей. Об этом Клопс.Ru сообщила подруга пострадавшей Александра.

После ДТП девушка попала в больницу. "У неё сломаны ноги, пробито лёгкое, трещины таза, ей уже сделали операцию и вставили металлические штифты для сращивания костей без последствий", — рассказала подруга.

Друзья хотят найти свидетелей этой аварии, которые видели, что девушка переходила дорогу на зелёный сигнал светофора, а не бежала на красный. ДТП произошло около 6:55 возле сервисного центра Mercedes-Benz. По их словам, её сбил красный-бордовый Chrysler.

Всех, кто стал очевидцем данного происшествия, просят позвонить по телефонам 8 (911) 863-77-68(Артём), 89114569116 (Александра).