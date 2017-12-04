За сутки в Калининградской области произошло три пожара в жилых домах, есть пострадавший

В воскресенье, 3 декабря, пожарные-спасатели потушили три пожара в жилых домах Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В 10:05 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме довоенной постройки на ул. Спортивной в Гурьевске. В одной из квартир в комнате сгорела мебель и два пластиковых окна. Пострадавших нет.

В 19:09 сообщение о пожаре в двухквартирном доме довоенной постройки поступило в посёлке Заовражное Черняховского ГО. На кухне одной из квартир загорелось потолочное перекрытие и межкомнатные стены. Возгорания удалось ликвидировать до прибытия сотрудников ФПС. Пострадавших нет.

В 20:34 поступило сообщение о пожаре в двухквартирном доме довоенной постройки в посёлке Лесное Гурьевского ГО. В одной из квартир загорелся диван. В результате возгорания пострадал человек. Информация о его состоянии и подробности уточняются.