В Калининграде затопило городское кладбище

В Калининграде затоплено городское кладбище на проспекте Мира. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.

По словам людей, которые регулярно посещают усопших родственников, это происходит уже не первый раз. Многие не могут добраться до нужной могилы.

"Это на минутку городское кладбище, а тут ад творится. Понимаю, что у нас живых не очень ценят, но мёртвых прям совсем. У меня бабушка чуть не плакала, от того, что не смогла к могиле пройти. Там всё в воде, листья старые, мусор плавает", — возмущается калининградка Юлия.

Директор муниципального предприятия "Альта" Олег Быков сообщил изданию, что сигнал о подтоплении к ним поступил в субботу, 2 декабря. По его словам, больше всего затоплен четвёртый сектор.

В настоящее время на месте работают специалисты. Они установили на кладбище насосы для откачивания воды. Возможно, подтопление связано с осадками. Точную причину планируют определить в понедельник.