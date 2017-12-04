На Нижнем озере неизвестные сломали фонарь и бросили в фонтан

В Калининграде на Нижнем озере неизвестные сломали уличный фонарь и бросили его в фонтан. Об этом Клопс.Ru рассказали очевидцы.

Лежащий в каскадном фонтане фонарь был замечен днём в воскресенье, 3 декабря. В комитете городского хозяйства администрации города сообщили, что информация о происшествии не поступала, сигнал будет передан в соответствующие службы.