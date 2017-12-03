Житель Советска напал на женщину, сделавшую ему замечание

В одном из многоквартирных домов Советска 45-летнюю женщину избил злоумышленник. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Пострадавшая сделала в подъезде замечание пьяному молодому человеку, который громко стучал в дверь одной из квартир. В ответ на это он начал ей угрожать, а затем принялся бить и душить.

Женщина вызвала полицию. Ранее судимый житель Советска был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством"). Ему грозит до двух лет лишения свободы.