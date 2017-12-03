В иркутской пятиэтажке произошёл взрыв газа, есть жертвы

В воскресенье, 3 декабря, в многоквартирном доме в городе Усть-Кут произошёл взрыв газа. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошёл около 11:50 по местному времени. По предварительным данным, в результате происшествия погиб один человек, пятерым потребовалась медпомощь, около сотни жильцов были эвакуированы.

В результате хлопка разрушились перекрытия между квартирами на первом и втором этаже, выбиты стёкла в окнах двух квартир. "Погиб житель квартиры на втором этаже, госпитализирован мужчина с первого этажа, где произошёл взрыв", — уточнили в ведомстве. Отмечается, что жилой дом негазифицирован.

В пресс-службе УМВД России по Иркутской области сообщили, что на первом этаже велись ремонтные работы. По предварительной информации, делался натяжной потолок.