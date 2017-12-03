Экипаж и пассажиры "Победы" реанимировали тяжелобольного ребёнка во время полёта

В воскресенье, 3 декабря, на борту самолёта авиакомпании "Победа" несколько пассажиров-медиков и экипаж успешно реанимировали тяжелобольного ребёнка. Об этом сообщает ТАСС

На борту самолёта, следовавшего из Москвы в Беслан, находилась женщина с больным ребёнком лет шести - семи. После взлёта мальчик почувствовал себя плохо, потерял сознание и перестал подавать признаки жизни.

На помощь ребёнку пришли два пассажира-медика. Члены экипажа принесли ему кислородный баллон с маской и создали максимально комфортные условия. Отмечается, что на протяжении полёта мальчик несколько раз терял сознание.

Врачи опасались за состояние пациента во время посадки, но всё прошло удачно. В аэропорту Беслана его ждала бригада скорой помощи.