+2 °C
днем
0 °C
ночью
03 декабря 2017 г. 14:34
44 678 пользователей
за 24 часа на сайте
58.88 +0.43
Курс ММВБ на 03 декабря 2017, 14:00
70.07 +0.55
Курс ММВБ на 03 декабря 2017, 14:00
16.6 0.0
Курс ЦБ на 04 декабря 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Происшествия

В Новосибирской области во время пожара погибли пятеро детей

10:55
  2159
Воскресенье, 3 декабря, в частном трехквартирном доме в Искитимском районе Новосибирской области во время пожара погибли пятеро детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
 
Жильцы одной из квартир почувствовали сильный запах дыма, они выскочили на улицу, вызвали пожарных и начали будить спящих соседей. Из горящей квартиры выбежал хозяин. Он был госпитализирован. "При проведении разведки и тушении пожара сотрудники МЧС нашли детей. По оперативной информации, пока не подтвержденной следственными органами, они погибли от отравления угарным газом в первые минуты пожара, обстоятельства трагедии устанавливает следственно-оперативная группа", — сказали в пресс-службе ведомства. Согласно предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнём.
 
Следственное управление областного СК РФ возбудило уголовное дело по факту гибели детей по ч. 3 ст. 109 ч. 3 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). В пожаре погибли три мальчика (8 месяцев, 1,5 и 3 года) и две девочки пяти и семи лет. Их отец получил ожоги. Причина возгорания устанавливается, уточнили в СК.
 
В тушении участвовали 37 человек, было задействовано восемь единиц техники. На месте пожара для установления обстоятельств возникновения чрезвычайной ситуации работают дознаватели МЧС и следователи. Отмечается, что активно помогали пожарным жители посёлка. В результате удалось избежать перехода огня на две соседние квартиры и другие дома.

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops

Главные темы дня

День жестянщика: за несколько часов в субботу в Калининградской области произошло около 25 ДТП
02 декабря 201713:35
  13367
День жестянщика: за несколько часов в субботу в Калининградской области произошло около 25 ДТП
Экипаж и пассажиры "Победы" реанимировали тяжелобольного ребёнка во время полёта
Фото горячей новости
12:12
  2484
В Новосибирской области во время пожара погибли пятеро детей
Фото горячей новости
10:55
  2159
СМИ: сборную РФ допустят на Олимпиаду-2018 в нейтральном статусе
Фото горячей новости
09:55
  2376
На благотворительную ярмарку в Вильнюсе привезли калининградские сувениры и сладости
Фото горячей новости
02 декабря 201717:54
  1764

Лента новостей

Картинка
Житель Советска напал на женщину, сделавшую ему замечание
14:03
  355
Картинка
В иркутской пятиэтажке произошёл взрыв газа, есть жертвы
13:21
  879
Картинка
Литовских поисковиков оштрафовали за незаконное перезахоронение советских солдат
13:00
  419
Картинка
В поддержку незрячего музыканта Никиты Плетнёва калининградцы собрали на концерте около 85 тыс. рублей
11:36
  466

Авторские колонки

Фото автора
Мария Кравцова
журналист
Догнать и причинить добро: как мы пытались спасти человека, живущего в палатке
  14462
Фото автора
Павел Голубев
Кандидат экономических наук, сотрудник финансовой компании
С миру на нитки: за чей счёт достроят Приморское кольцо
  11442
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo