На итальянский курорт Сан-Ремо обрушился водяной смерч, есть пострадавшие (видео)
Над курортным городом Сан-Ремо на западе Италии пронёсся водяной смерч. Об этом сообщает Life
со ссылкой на местное агентство новостей ANSA.
Как сообщают городские власти, стихией повреждены дома, автомобили, погнуты дорожные знаки. Несколько человек получили травмы средней степени тяжести.
По данным местных властей, повреждены жилые дома, автомобили, мотоциклы, дорожные знаки. В нескольких магазинах разбиты витрины.