На проспекте Победы из-за гололедицы такси выбросило на отбойник
На проспекте Победы из-за гололёда такси выбросило на отбойник. Машина буквально повисла между двумя проезжими полосами, сообщают очевидцы из Сообщества автомобилистов Калининграда и области.
По всей видимости, автомобиль занесло при переезде через "лежачего полицейского", предполагают автомобилисты. В салоне такси был пассажир. По предварительным данным, во время аварии никто не пострадал.
Из-за наледи на дорогах в Калининграде в субботу, 2 декабря пострадало уже около полутора десятков автомобилей. Самое крупное ДТП произошло на Приморском кольце, где столкнулись
сразу более десяти машин.