На проспекте Победы из-за гололедицы такси выбросило на отбойник

На проспекте Победы из-за гололёда такси выбросило на отбойник. Машина буквально повисла между двумя проезжими полосами, сообщают очевидцы из Сообщества автомобилистов Калининграда и области.

По всей видимости, автомобиль занесло при переезде через "лежачего полицейского", предполагают автомобилисты. В салоне такси был пассажир. По предварительным данным, во время аварии никто не пострадал.