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Главная Новости Происшествия

На проспекте Победы из-за гололедицы такси выбросило на отбойник

10:21
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На проспекте Победы из-за гололёда такси выбросило на отбойник. Машина буквально повисла между двумя проезжими полосами, сообщают очевидцы из Сообщества автомобилистов Калининграда и области.
 
По всей видимости, автомобиль занесло при переезде через "лежачего полицейского", предполагают автомобилисты. В салоне такси был пассажир. По предварительным данным, во время аварии никто не пострадал.
 
Из-за наледи на дорогах в Калининграде в субботу, 2 декабря пострадало уже около полутора десятков автомобилей. Самое крупное ДТП произошло на Приморском кольце, где столкнулись сразу более десяти машин.
 

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