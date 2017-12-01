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Главная Новости Происшествия

В Правдинске женщина отомстила бывшему мужу, исцарапав и облив краской его машину

21:22
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В Правдинске 34-летняя женщина испортила автомобиль бывшего мужа, исцарапав и облив краской кузов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.
 
С заявлением о повреждении машины в полицию обратился 42-летний хозяин Opel Meriva. Он рассказал, что его автомобиль весь покрыт царапинами и залит краской. По подсчётам автовладельца, ремонт авто обойдётся ему в 53 тысячи рублей.
 
Полиция установила, что автомобиль повредила бывшая супруга потерпевшего. Как выяснилось, она тяжело переживала распад семьи и то, что экс-супруг вступил в новый брак.
 
Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.
 

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