В Правдинске женщина отомстила бывшему мужу, исцарапав и облив краской его машину

В Правдинске 34-летняя женщина испортила автомобиль бывшего мужа, исцарапав и облив краской кузов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

С заявлением о повреждении машины в полицию обратился 42-летний хозяин Opel Meriva. Он рассказал, что его автомобиль весь покрыт царапинами и залит краской. По подсчётам автовладельца, ремонт авто обойдётся ему в 53 тысячи рублей.

Полиция установила, что автомобиль повредила бывшая супруга потерпевшего. Как выяснилось, она тяжело переживала распад семьи и то, что экс-супруг вступил в новый брак.

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.