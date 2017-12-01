В Германии неизвестные пытались взорвать рождественскую ярмарку

В немецком городе Потсдаме полицейские обнаружили самодельную бомбу рядом с рождественской ярмаркой. Об этом сообщает Медуза

Известно, что о подозрительном предмете в полицию сообщил сотрудник аптеки, в которую доставил посылку. Предположение, что это может быть взрывное устройство, у него возникло после того, как он увидел в посылке провода.

Всех людей из опасного района эвакуировали. Полиция подтвердила, что в пакете действительно находилось самодельное взрывное устройство. Бомба уничтожена под контролем взрывотехников.

Обстоятельства происшествия расследуются. Информации о подозреваемых пока нет.

В декабре 2016 года был совершен теракт на рождественской ярмарке в Берлине. Выходец из Туниса Анис Амри угнал грузовик, убив водителя, и въехал на территорию ярмарки, задавив насмерть 11 человек и ранив более 50. Ему удалось скрыться; через несколько дней его убили полицейские в итальянском Милане.