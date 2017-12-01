В Калининграде незнакомец попросил мужчину перевезти 690 литров поддельного алкоголя

В Калининграде мужчина перевозил на своём автомобиле поддельный алкоголь. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных органах.

В среду, 29 ноября, в посёлке Прибрежном сотрудники ГИБДД остановили микроавтобус Mercedes. В кузове автомобиля находилось 60 коробок алкогольной продукции: водки, коньяка и портвейна. Всего 690 литров. Акцизные марки были с признаками подделки.

Мужчина пояснил, что утром того же дня на заправке к нему обратился незнакомый мужчина. За деньги он попросил его перевезти алкоголь. Кому принадлежит товар, водитель не спрашивал. Бутылки с алкоголем сотрудники правоохранительных органов изъяли.