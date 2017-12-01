Самолёт и автобус с террористами: как сотрудники всех спецслужб города провели учения в Калининграде (видео)
Сотрудники всех спецслужб Калининграда провели учения по отработке предотвращения угроз террористических актов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.
По замыслу учений неизвестные вооружённые лица проникли на территорию аэропорта Храброво и захватили в качестве заложников четырёх членов экипажа самолёта, готовящегося к вылету в Москву. Вместе с тем в рамках учений проводилась тренировка по ликвидации последствий взрыва автобуса, следовавшего по маршруту аэропорт Храброво — Калининград.
Результаты учения получили положительную оценку руководства оперативного штаба Калининградской области. Подобные тренировки будут продолжаться.
Видео: пресс-служба регионального управления ФСБ
Ранее сообщалось, что в учениях использовали настоящую тротиловую шашку
, а не муляж. Взрыв был настолько сильный, что несколько дверей автобуса отломались, а стёкла разлетелись на десятки метров вокруг.