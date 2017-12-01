В Голдапе польские пограничники задержали калининградца с поддельным штампом в паспорте

28 ноября на границу приехал 42-летний мужчина на легковом автомобиле Dodge. Он собирался въехать в Польшу. Во время проверки проездных документов офицер усомнился в подлинности штампа пограничного контроля.

Документ отправили на проверку. Выяснилось, что дата штампа въезда в Польшу была исправлена на один день, с 12.11.2017 на 13.11.2017. Калининградец утверждал, что не знает, как в его паспорте оказался поддельный штамп. Сотрудники пограничной службы проводят проверку по данному факту.